A SUIVRE Le film « Aladdin », avec Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott, aura sa suite, affirme le site « Variety »

Will Smith dans «Aladdin» de Guy Ritchie — Walt Disney France

Voilà une bonne nouvelle pour les fans du film Aladdin. Pas le classique d’animation de 1992, mais le film tout court sorti en 2019, avec Mena Massoud dans le rôle d’Aladdin, Naomi Scott dans celui de sa bien-aimée Jasmine, et Will Smith comme Génie de la lampe.

Selon Variety, Disney a décidé de tourner une suite, qui doit être écrite par les scénaristes John Gatins et Andrea Berloff. On ne sait pas encore si nos trois héroïne et héros du premier opus seront de la partie, en revanche. Aucune info non plus sur la participation du réalisateur Guy Ritchie.

L’un des producteurs du film, Dan Lin, avait déjà laissé entendre en août 2019 qu’il aimerait beaucoup faire une suite. Inspiré du conte des Mille et une nuits, Aladdin a récolté un beau succès, avec plus d’un milliard de dollars de recettes au niveau mondial, et plus de deux millions et demi d’entrées en France.