Les déboires du film Cats n’en finissent pas de créer des remous et des critiques, à coups de communiqués, de tweets ou de blagues opportunément placées. Le film d’animation a fait un flop au box office, et a été même « mis à jour », fait rarissime, soit corrigé après sa première diffusion, pour y ajouter « quelques effets spéciaux améliorés ». Une mauvaise performance dont se sont moquées les stars du film elles-mêmes aux Oscars 2020, dimanche.

Rebel Wilson and James Corden put the final nail in the Cats coffin at the #Oscars . Meow! 😹 pic.twitter.com/cq6fsjTcPn

James Corden et Rebel Wilson, qui assuraient la présentation de l’Oscar des meilleurs effets visuels, ont débuté avec cette pique : « Personne ne comprend mieux que nous l’importance de bons effets visuels », déclenchant les rires du public.

Des moqueries qui n’ont pas plus à l’un des artistes œuvrant sur le film, Yves McCrae : « Je n’ai pas regardé la cérémonie des Oscars en entier, mais j’imagine que ces deux-là ont été très classes et m’ont remercié d’avoir travaillé 80 heures par semaine, juste avant d’avoir été viré et qu’on ferme le studio ? », a-t-il tweeté ce mardi, pointant vers la scène des Oscars.

Hey guys I haven't watched all of the Oscars but I assume these two were really classy and thanked me for working 80 hour weeks right up until I was laid off and the studio closed, right? https://t.co/dolAwK2xbr