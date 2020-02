Claire Bretécher, autrice et dessinatrice de BD, est morte

Claire Bretécher est décédée à l'âge de 79 ans. — BALTEL/SIPA

La « maman » d’Agrippine n’est plus. L’autrice et dessinatrice de bande dessinée Claire Bretécher est décédée lundi à l’âge de 79 ans, annoncent ce mardi les éditions Dargaud.

« Observatrice détachée (vraiment très détachée) de son époque, elle en croque les travers avec une immense autodérision », écrit l’éditeur dans un communiqué. L’artiste, née à Nantes, a commencé sa carrière dans les années 1960, en mettant son art au service de la presse jeunesse (Tintin, Spirou..). Elle officiera par la suite dans les pages de Pilote, de L’Echo des Savanes ou du Nouvel Observateur.

C’est avec une profonde tristesse que les éditions Dargaud annoncent le décès de Claire Bretécher, le 11 février 2020, à l’âge de 79 ans. https://t.co/h0BgM6sbIx pic.twitter.com/jF01lQuB7x — Editions Dargaud (@EditionsDargaud) February 11, 2020

« Elle [a] crée une galerie de personnages lui permettant de s’attaquer à des sujets de société qu’elle aura, très souvent, identifiés bien avant la plupart de ses contemporains. Au point qu’en 1976, Roland Barthes dira qu’elle est la "sociologue de l’année" », souligne Dargaud.

« Aussi dérangeante qu’attachante »

« A son style graphique unique répondait un langage Bretécher (ou l’inverse). Son sens du dialogue, son inventivité et son art du raccourci étaient époustouflants », salue l’éditeur. Et d’ajouter : « Personnalité aussi dérangeante qu’attachante, Claire Bretécher a tracé un chemin unique dans la bande dessinée. Son humour et sa liberté d’esprit étaient immenses, ils manqueront à tous ses lecteurs, ils nous manquent déjà. »

Dessin extrait des «Petits Travers». - Claire Bretécher - Editions Dargaud

Claire Bretécher a été primée à trois reprises au Festival d'Angoulême. Elle a reçu le Prix du scénariste français en 1975, le Grand prix spécial du 10e anniversaire en 1982 et l'Alph-Art humour pour Agrippine et l'ancêtre en 1999.

