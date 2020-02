CINEMA « Parasite », Palme d’Or 2019 et Oscar 2020 du meilleur film, sera de retour sur les écrans français, mais en version noir et blanc, dès le 19 février

Affiche du film Parasite, recadrée. — DR

Le film Parasite, qui a déjà cumulé plus de 1.7 million d'entrées en France, pourrait bien ajouter quelques chiffres au compteur. Le grand gagnant de la cérémonie des Oscars 2020 (quatre statuettes dont celle du meilleur film), récompensé de la Palme d’or l’an passé au festival de Cannes, ressort en salles à partir du 19 février… en version noir et blanc.

Un choix décidé bien avant la razzia de trophées et motivé par l’attrait du réalisateur Bong Joon-ho pour ce format, et par son goût pour les œuvres de Friedrich W. Murnau, auteur, entre autres, de Nosferatu le vampire et L’Aurore sortis en 1922 et 1927.

L'affiche du film Parasite en noir et blanc. - DR

« Tranchant comme une lame »

« Je suis persuadé que chacun aura une opinion différente sur cette nouvelle version. La première fois que je l’ai vue, le film ressemblait presque à une fable, et j’avais l’étrange sensation de regarder une histoire d’une autre époque. La seconde fois, le film m’a paru beaucoup plus réaliste, tranchant comme une lame. Depuis, le film ne cesse de se redéfinir dans ma tête, mais je préfère que vous découvriez cette nouvelle version sans trop en dire », a expliqué le cinéaste sud-coréen dans le communiqué de presse.

Parasite sera aussi visible, dans sa version en couleurs, sur Canal +, dès le 29 février. Soit le lendemain des César, où il pourrait décrocher un nouveau trophée, celui du meilleur film étranger…

A noter que ce n’est pas la première fois que Bong Joon Ho s’essaie à cet exercice : il avait déjà travaillé à une version en noir et blanc pour son film Mother en 2009.