Festival de Sanremo : Un chanteur quitte la scène au beau milieu d'un duo — 20 Minutes

La scène est insolite, et même un peu gênante. Ce vendredi en Italie, le Festival de Sanremo a été perturbé par un règlement de compte en chanson… Qui a conduit l’un des membres du duo Bugo & Morgan à quitter la scène soudainement.

L’intégralité de la scène a été diffusée par la télévision publique italienne. Le duo Bugo & Morgan participait à ce concours de la chanson – équivalent transalpin de l’Eurovision, qu’il a d’ailleurs inspiré – avec le titre Sincero, qui parle d’amitié.

Le duo disqualifié

Le chanteur Morgan commence à chanter, mais il modifie les paroles. Comme le raconte le journal italien Il Corriere de la Sera, alors que les paroles commencent par « La bienveillance et l’éducation, bonjour et bonsoir », Morgan chante à la place : « La malveillance et la mauvaise éducation, ta sale tronche d’hier soir ». Il continue : « Ton ingratitude, ton arrogance/Fais ce que tu veux en te faisant mener par le bout du nez. » A ce moment, son partenaire, Bugo, quitte la scène.

Drama à #Sanremo2020 hier avec le duo Morgan et Bugo ! Le premier a changé le texte de leur chanson pour régler ses comptes avec le second - qu’il traite entre autres de « mal élevé ». Bugo a quitté la scène. Résultat: Le duo est disqualifié. pic.twitter.com/afeT9gnqXX — Fabien Randanne (@fabrandanne) February 8, 2020

Morgan continue à chanter : « Le désordre est une forme d’art il est vrai/Mais tu ne sais que ressasser ta jalousie/Remercie le ciel d’être sur cette scène/Remercie celui qui t’y a mené et celui-ci c’est moi. » Mais la musique s’arrête, et le chanteur semble prendre conscience du départ de son binôme. Flottement sur la scène, et dans la salle. L’animateur du festival rejoint Morgan sur scène, pour essayer de comprendre ce qui s’est passé, mais le chanteur s’en va à son tour en coulisses, à la recherche de son partenaire. Plus tard dans la soirée, le duo a été disqualifié du concours.

Règlement de compte

La raison de cette modification des paroles par Morgan ? Un règlement de compte. La veille, le duo avait repris Canzone per te, la chanson qui avait gagné au festival de Sanremo en 1968. Mais le ratage est complet, et le duo termine dernier dans le classement du jeudi. D’après le Il Corriere della sera, la tension ne cessait de monter entre les deux artistes depuis quelques jours, au fil des répétitions ou des performances.

Selon le quotidien italien, c’est la première fois qu’un artiste quitte la scène ainsi pendant le festival de Sanremo. Cet événement très populaire fête cette année ses 70 ans. Diffusé par la RAI, la télévision publique italienne, sur cinq soirées d’affilée, il réunit chaque année des millions de téléspectateurs. Le concours se déroule depuis 1951 dans la cité balnéaire de Sanremo, en Ligurie, et il a longtemps servi de révélateur de talents. Des artistes à la renommée internationale comme Andrea Bocelli ou Laura Pausini y ont été révélés.

Tubes historiques

Cette année, 24 artistes confirmés étaient invités à reprendre en duo plusieurs des tubes historiques du festival, comme Bugo & Morgan avec Canzone per te. Selon ll Corriere della serra, Bugo pourrait tout de même se produire sur la scène du festival ce samedi soir, mais désormais en tant qu’invité.

A l’issue de cette soirée du samedi, le nom du ou de la gagnante de cette 70e édition sera dévoilé. Le classement est établi par les votes des téléspectateurs (comptant pour 40 % dans le résultat final), des journalistes de la salle de presse (30 %) et d’un panel représentatif de la population italienne (30 %). Le ou la gagnante remporte la possibilité de représenter l’Italie à l’Eurovision, mais si la personne décline, cette mission peut revenir à un ou une autre concurrente.

L’an passé, le concours a été remporté par le rappeur italien d'origine égyptienne Mahmood, qui est arrivée deuxième à l’Eurovision.