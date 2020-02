Damien Megherbi, producteur, et Yves Piat, réalisateur, au Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills. — M.Ralston/AFP

Nefta Football Club est sélectionné aux Oscars 2020 dans la catégorie court-métrage.

Son réalisateur, le Nantais Yves Piat, signe là son troisième projet.

Le film a multiplié les récompenses depuis sa sortie en festivals.

Il est nettement moins médiatique que Les Misérables mais n’en demeure pas moins l’une des quatre chances françaises de décrocher un Oscar dimanche soir. Sélectionné dans la catégorie meilleur court-métrage, Nefta Football Club est un film de 17 minutes tourné dans le désert tunisien et porté par deux jeunes comédiens sans expérience. Son scénariste et réalisateur, le Nantais Yves Piat, est à Los Angeles depuis quinze jours pour « vivre l’événement » et « répondre aux sollicitations des journalistes ».

Mercredi, à l’occasion, du traditionnel déjeuner des artistes nommés aux Oscars, il a même reçu un « hug » de Charlize Theron en guise de félicitations. « C’est incroyable ce qu’il se passe, c’est un rêve, jamais on n’aurait imaginé se retrouver là quand on s’est lancé dans l’aventure il y a un peu plus d’un an », confie-t-il.

« Ce film est accompagné d’une bonne étoile »

Le tournage, prévu initialement à Casablanca (Maroc), s’était déroulé en six jours en Tunisie avec un budget riquiqui. « On m’avait dit de ne pas tourner avec des enfants, d’éviter les animaux [l’histoire débute avec un âne déambulant un casque audio sur les oreilles] et, en plus, j’ai rajouté une difficulté avec la langue arabe, rigole-t-il. Je crois que ce film est accompagné d’une bonne étoile. »

Nefta Football Club – Oscar®-Nominated Live Action Short Film (EN/FR/ESP/PT/IT) from Les Valseurs on Vimeo.

Surtout, les deux acteurs principaux ont été recrutés à l’issue d’un casting de rue improvisé. « Ils viennent de quartiers défavorisés de Tunis, explique le réalisateur. Ils n’avaient jamais fait de théâtre, n’avaient jamais vu le désert. Ils apportent beaucoup de fraîcheur. Le plus petit dansait au milieu d’un groupe d’enfants plus âgés. Il était magnifique. Dès que je l’ai vu, j’ai su que c’était lui. »

« Tout est possible désormais »

Salué par la critique, Nefta Football Club, produit par la société Les Valseurs, a déjà obtenu 65 prix en festival, dont 20 prix du public, depuis un an. Yves Piat, lui, essaie de « relativiser ». « Un film, c’est un acte d’amour. Quand ça marche c’est super. Mais je sais qu’on peut se donner à fond et connaître l’échec. C’est alors extrêmement violent. » Il faut dire qu’après son premier court-métrage, Tempus Fugit, en 2001, avec l’acteur Maurice Garrel, son projet de long-métrage n’avait jamais abouti. « Ça avait été une terrible déception. Je trouvais ça injuste. Ça m’a fait tellement mal que j’ai arrêté pendant dix ans. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle énergie. Un peu de maturité aussi. »

Son troisième projet, celui de la renaissance, remportera-t-il donc la fameuse statuette ? « Tout est possible désormais mais, franchement, je ne fais aucun plan. Etre nominé, c’est déjà une formidable reconnaissance. » Pour la suite, Yves Piat travaille déjà sur « différents scripts pour des courts et longs métrages ». Et n’oublie pas qu’il retrouvera les projecteurs le 28 février pour la cérémonie des César 2020, puisque Nefta Football Club y est également nommé.