LOISIRS Le projet Imagiland, porté par un investisseur chinois et Vinci, doit ouvrir aux portes d’Angoulême pour les 50 ans du festival de la BD

Le projet de parc d'attractions Imagiland, sur la thématique de la BD, doit ouvrir en 2023 près d'Angoulême. — Agence BLP & associés

Quelque 95 millions d’euros vont être investis pour l’ouverture de ce nouveau parc d’attractions aux portes d’Angoulême.

Imagiland proposera à partir de 2023 quatorze attractions autour de personnages célèbres de la bande dessinée.

Un deuxième parc nature, avec canyoning et accrobranche, verra aussi le jour sur le même site.

L’ambition est d’inaugurer ce nouveau site pour les 50 ans du festival de la BD d'Angoulême. Imagiland, un parc d'attractions entièrement consacré à l'univers de la BD, ouvrira ses portes en 2023 à La Couronne (Charente), aux portes de la capitale française de la bande dessinée.

La « Stargazer » Gaston Lagaffe, le « Flying Theatre » Yakari, le « Playland » Marsupilami, le « Dark Ride » interactif Valerian, le « Roller Coaster » Boule et Bill ou encore le tunnel immersif Blake et Mortimer… Bénéficiant des licences du groupe Media Participations (Dargaud, Dupuis, Le Lombard…), Imagiland proposera aux visiteurs un parc de quatorze attractions autour de plusieurs personnages de bande dessinée, et un hôtel de 90 chambres reprenant lui aussi l’univers de la BD.

« Nouvelles technologies et nouveaux concepts »

Ce projet est porté par Dragontoon Group, filiale hongkongaise de Dragontoon China. Ce nouveau venu dans le secteur des loisirs, développe plusieurs concepts de parcs à thème dans le monde (Shanghai, Pékin, Sri Lanka…). Pour son projet français, Dragontoon s’appuiera sur le groupe Vinci et sa filiale dédiée au développement immobilier Adim, et Parexi, la société qui a développé le parc à thèmes consacré à Spirou près d’Avignon. Parexi sera le gestionnaire et le développeur du parc. L’agence d’architecture bordelaise Brochet/Lajus/Pueyo a été choisie pour concevoir le parc.

« Imagiland offrira un mix entre attractions outdoor classiques et attractions digitales indoor », indiquent les porteurs du projet, promettant « l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux concepts. »

Le parc d'attractions Imagiland près d'Angoulême, doit ouvrir en 2023. - Agence BLP & associés

Une vingtaine d’attractions d’ici à 2030

Un deuxième parc nature complétera le tout, « avec du canyoning sur une montagne reconstituée au bord d’un lac, et de l’accrobranche avec un parcours enfant, un parcours adulte, une descente en rappel et un saut sur air bag. » Un « show aquatique nocturne » est aussi envisagé. L’ensemble se déploiera sur 122.000 m2, sur le site de l’ancienne carrière de Lafarge.

Le parc d'attractions Imagiland sera construit sur le site de l'ancienne carrière Lafarge à La Couronne. - Agence BLP & associés

Quelque 95 millions d’euros seront investis pour le lancement de ce projet, 15 millions d’euros supplémentaires étant déjà crédités pour ajouter des attractions supplémentaires après l’inauguration, au rythme d’une par an. Le parc devrait ainsi proposer une vingtaine d’attractions d’ici à 2030.

Prix d’entrée entre 28 et 30 euros

Même s’il ne sera situé qu’à 1h30 du Futuroscope à Poitiers, les porteurs du projet estiment qu’il y a « peu de concurrence directe » et visent une fréquentation de 440.000 visiteurs annuels, entre résidents et touristes.

Le parc d'attractions Imagiland près d'Angoulême, proposera des attractions en extérieur, et en intérieur - Agence BLP & associés

Quelque 200 emplois sont envisagés à l’ouverture du parc. Le prix d’entrée devrait être compris entre 28 et 30 euros.