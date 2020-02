Avec le manga culte «Solanin», Inio Asano explore l'idéal et les désillusions de la jeunesse en général, et japonaise en particulier — SOLANIN © 2006 Inio ASANO/SHOGAKUKAN Inc.

Inio Asano est peut-être le mangaka le plus important de sa génération, avec des chefs-d’œuvre comme Solanin, Bonne nuit Punpun, ou sa série actuelle, Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction. Dès l’été dernier, 20 Minutes lui consacrait une interview, en fait une rencontre (à distance) avec Shuzo Oshimi (Les Liens du sang), auteur concurrent et contemporain, avec qui il partage la même obsession : la jeunesse japonaise, son mystère, son spleen. Invité d’honneur de la 47e édition du festival d'Angoulême 2020 qui s’est achevé dimanche, Inio Asano a enchaîné masterclass, dédicaces et rencontres pour célébrer et parler de son travail, disponible en majorité chez Kana. L’éditeur en a profité pour rééditer le recueil Un monde formidable et sortir une nouvelle anthologie. Il les commente tous pour 20 Minutes.

« Un Monde formidable », « Inio Asano Anthology » et autres histoires courtes

« Lorsque j’ai commencé ma carrière de mangaka, je n’avais lu, à dire vrai, que des histoires courtes. Donc, pour moi, il s’agissait de la forme la plus aboutie du manga. Les séries longues tenaient plus d’une nécessité pour vivre. Le format court permet également de se concentrer sur un thème précis, et ne parler que de ça, alors que sur une série, le thème ne suffit pas, il faut des personnages pour le porter sur plusieurs volumes et années. Des héros appréciés par les lecteurs aussi, c’est mieux. (rires)

L'auteur de "Bonne nuit Punpun" et de "DDDD" est de retour avec un nouvel ouvrage: « Inio Asano Anthology » !



Il sera disponible à partir du 31 janvier 2020, nous vous avons donc mis à disposition un extrait de la première histoire.



Pour lire l'extrait: https://t.co/YfigWTFUiA pic.twitter.com/TB6BFEui1p — Editions Kana (@EditionsKana) January 24, 2020

Si je ne devais conseiller qu’une seule œuvre, courte, pour découvrir mon travail, ce serait le dernier recueil, Inio Asano Anthology. Déjà, parce qu’il est le plus récent, et donc plus abouti techniquement. Je peux le montrer avec fierté. La première histoire, Restuko, le monstre et sa lycéenne à tête d’insecte, et la dernière, Champignon, pousse de bambou, un récit de guerre avec des Lilliputiens, à l’origine de ma série DDDD, sont très représentatives. »

Un Monde formidable, Inio Asano Anthology, Le Quartier de lumière, Le Champ de l’arc-en-ciel… (Kana)

Une planche à pleurer de beauté, extraite du recueil «Un monde formidable» d'Inio Asano chez Kana - SUBARASHII SEKAI SHINSOKANZENBAN ©2019 Inio ASANO/SHOGAKUKAN

« Solanin »

« A travers l’histoire de Meiko et Naruo, je parle de l’idéal d’une jeunesse, et la défaite, la désillusion, qui s’en suit. C’est finalement quelque chose d’assez universel, beaucoup de personnes l’expérimentent, le traversent. Je l’ai moi-même vécu. Solanin est vraiment ce qu’on appelle une œuvre de jeunesse. J’avais alors la petite vingtaine. Elle est un instantané de ce moment de ma vie, et de ma carrière. »

Solanin, intégrale (Kana)

« Bonne nuit Punpun ! »

« Avant Solanin, je ne me considérais pas encore comme un mangaka à part entière. Après, je me suis rendu compte que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je sois capable de dessiner des séries longues. J’ai alors réfléchi au thème, au sujet, qui pouvait me permettre de raconter une histoire au long cours. Et mon moteur est l’introspection, je dessine sur qui m’entoure, qui est proche de moi, en moi aussi. Mais je me suis demandé si cette approche très personnelle serait assez impactante, c’est pourquoi j’ai essayé de faire des expérimentations graphiques, de sortir des codes du manga.

Punpun est un héros assez négatif, pessimiste, voire dépressif. Si je l’avais dessiné de manière réaliste [il apparaît toujours sous les traits d’un drôle d’oiseau], je ne suis pas sûr que les lecteurs auraient été à l’aise avec lui. Il fallait ajouter une forme de légèreté. Représenter la part sombre de l’homme, la violence de la société, de manière sombre et violente, c’est convenu, attendu. Ces sujets font partie intégrante de nos vies, de notre être, je n’ai pas envie de les exacerber. Mon dessin est donc plus épuré, lumineux, poétique. »

Bonne nuit Punpun !, 13 volumes (Kana)

« Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction »

« Avec DDDD et son gigantesque vaisseau spatial au-dessus de Tokyo, l’idée était de parler du Japon et de sa jeunesse après l’accident de Fukushima, comment la vie a changé, comment nous avons une nouvelle façon de voir et ressentir les choses. Mais je voulais aussi créer des personnages plaisants et attachants. Soit deux choses a priori opposées, antinomiques. DDDD est donc une histoire de cohabitation, dans tous les sens du terme, entre mes obsessions personnelles et un manga plus mainstream. »

Dead Dead Demon’s DeDeDeDe Destruction, 8 volumes, en cours (Kana)

La fille de la plage, merveille d'Inio Asano. pic.twitter.com/uNgPVcLWOw — Joan (@_Meloku) July 2, 2019

« La fille de la plage »

« Le sexe a toujours été présent dans mes œuvres, comme un événement, un élément du quotidien. Je n’en faisais jamais le sujet principal. Mais je sentais qu’il serait intéressant, important, de m’y attaquer frontalement, entièrement. C’est tombé au même moment où il y a eu de plus en plus de restrictions sur la représentation de la sexualité dans le manga. J’ai eu la chance de pouvoir publier La fille de la plage dans un magazine ouvert à ces questions, Manga Erotics F, qui n’existe d’ailleurs plus aujourd’hui [Il a cessé de paraître en 2014]. C’était donc le bon moment, et pour moi en tant que créateur, une étape importante de ma carrière. »

La fille de la plage, 2 volumes (IMHO)