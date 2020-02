Shakira et Jennifer Lopez on fire au Super Bowl. — Anthony Behar/Sipa USA/SIPA

Un show très caliente. Dimanche soir au Hard Rock Stadium de Miami, Shakira et Jennifer Loper ont enflammé la célèbre mi-temps du Super Bowl, rendant toutes les deux hommage à leur culture hispanique. Toutes en chevelures et en booty shake, les deux stars latinas ont enchaîné leurs plus grands tubes, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie, Jenny From The Block ou encore Love Don’t Cost a Thing.

Et c’est ensemble que les deux chanteuses ont clôturé le spectacle, offrant aux téléspectateurs du monde entier un final sexy et électrique.

Découvrez l’intégralité de la mi-temps :

La langue de Shakira devient un mème

Autre moment fort de la soirée, Demi Lovato a entonné The Star-Spangled Banner, l’hymne américain, en y donnant tout son cœur. Une forme de revanche pour la chanteuse qui se bat depuis des années contre la maladie et des addictions.

Elle est partout Demi Lovato déjà au #Emmys et maintenant au #SuperBowl pic.twitter.com/wFAYSwClCw — Bastien J. Fry (@BastienDuke) February 2, 2020

Enfin, la langue de Shakira a elle aussi fait le spectacle (oui c’est possible). Filmée très près de la caméra en effectuant l’un de ses célèbres roulements de langue, la chanteuse a inspiré de nombreux internautes toute la soirée.