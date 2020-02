« Souvenirs goutte à goutte », un chef d'oeuvre méconnu du studio Ghibli, maintenant sur Netflix — Ghibli

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 2 au 8 février 2019

Des films Ghibli méconnus mais indispensables sur Netflix

C’est le dernier gros coup de Netflix. A partir du 1er février, les abonnés pourront retrouver les 21 films du plus célèbre studio d’animation japonaise, en trois salves successives, le 1er février donc, le 1er mars, et enfin le 1er avril. Parmi les sept premiers mis en ligne, on retrouve bien sûr les classiques du maître Hayao Miyazaki (Mon Voisin Totoro, Le Château dans le ciel, Porco Rosso, Kiki), mais aussi des chefs-d’œuvre moins connus, car non sortis dans les salles françaises et non fantastiques.

Il ne faut ainsi pas louper Souvenirs goutte à goutte d’Isao Takahata, passionnant voyage dans la mémoire, l’enfance et un quotidien à la fois réaliste et poétique. Plus anecdotique mais jusque-là inédit en France, le téléfilm Je peux entendre l’océan s’inscrit dans la même veine, entre valse des sentiments, perte de valeurs et opposition ville et campagne.

Les intégrales « Dawson » et « Buffy » sur Amazon Prime Video

Le catalogue Prime Video d’Amazon reste un grand mystère, entre annonces en fanfare, rétropédalages (coucou South Park), ajouts discrets et, mine de rien, beaucoup de titres de qualité. Vous pouvez par exemple retrouver depuis peu les intégrales de Dawson et Buffy, deux références du teen show des années 90-00, dont l’héritage se fait toujours ressentir aujourd’hui, respectivement dans Sex Education et les Nouvelles aventures de Sabrina.

En acquérant #Buffy et #Dawson, aka les deux séries les plus importantes de 15 years me, je viens de me rendre compte qu’Amazon a acheté mon adolescence 😮 pic.twitter.com/Qy7OeKu0bB — Marion Olité 🖋 (@marionolite) January 20, 2020

L’actualité « En 2-2 » par Pablo Mira sur YouTube

Il sévit déjà sur scène, sur France Inter et dans Quotidien, mais si vous goûtez à l’humour du chroniqueur Pablo Mira, vous reprendriez bien un peu de rab ? Sur sa chaîne YouTube, l’humoriste s’est mis en tête de refaire l’actualité « en 2-2 », soit trois-quatre minutes pour expliquer les « gilets jaunes », Greta Thumberg ou le Brexit. Sa dernière vidéo publiée fin janvier explique ainsi l’affaire Carlos Ghosn, le « Bruce Wayne français coincé dans le corps du Pingouin », soupçonné d’abus de confiance, d’emploi fictif, de dissimulation de revenus, et de « préférer Volcano au Pic de Dante ». Concentré de vannes, de jeux de mots, de références pop, on apprend (quasiment) rien, mais on rigole (beaucoup).

Après avoir regardé « Chernobyl », écoutez « Le Nuage » sur Spotify

Vous avez aimé et flippé devant la série Chernobyl, notre série numéro 1 de 2019 ? Vous allez « adorer » Le Nuage, la nouvelle fiction sonore de Spotify, après L'Employé, qui raconte un accident dans une des plus vieilles centrales nucléaires françaises et comment sa directrice va tout tenter pour protéger la population. Créée par le studio Nouvelles Ecoutes, cette série s’offre un sacré casting vocal avec Emmanuelle Devos et Damien Bonnard et un sujet d’actualité brûlant.