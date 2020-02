La pluie n’aura pas réussi à gâcher la fête. Le port croate de Rijeka, sur les rivages de l’Adriatique, a lancé samedi, en présence de plusieurs milliers de personnes, ses festivités de capitale européenne de la culture. La ville partage ce titre cette année avec Galway en Irlande. Rijeka, troisième ville de Croatie, est la première du pays à être désignée capitale européenne de la culture.

Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux touristes, ont bravé l’averse pour assister aux nombreux évènements et spectacles qui ont jalonné cette journée à laquelle ont participé des centaines d’artistes, acteurs, chanteurs ou danseurs. Les spectateurs ont pu assister à de nombreux concerts dont l’un a été donné dans l’édifice historique du marché aux poissons et s’intéresser à l’histoire récente de Rijeka grâce à une installation longue de 200 mètres présentant la chronologie des évènements sur l’avenue Korzo, la principale artère de la ville.

The 🇭🇷 port town #Rijeka is getting ready for the official opening of the European Capital of Culture #Rijeka2020.⁦@Rijeka2020⁩ pic.twitter.com/yEYD4Vpm0p