La chanteuse Billie Eilish — Wenn/Starface

Après avoir raflé cinq victoires aux Grammy Awards, Billie Eilish, l’adolescente de 18 ans, l’icône de la génération Z, et la nouvelle reine de la pop, montera sur la scène du Dolby Theatre à Hollywood lors de la 92e cérémonie des Oscars le dimanche 9 février, selon les informations du magazine américain Variety.

Ce dimanche aux Grammy Billie Eilish est devenu la plus jeune (et la seconde) artiste de l’histoire à faire le grand chelem et à être récompensé dans les quatre principales catégories : album de l’année, enregistrement de l’année, révélation de l’année, chanson de l’année. Elle a également remporté le prix du meilleur album vocal. Christopher Cross est le seul autre artiste à avoir balayé les quatre grandes catégories, en 1981.