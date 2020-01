L. Be

Line Renaud au dernier défilé de Jean-Paul Gaultier le 22 janvier 2020 — M. HAEDRICH/SIPA

Line Renaud n’a pas caché sa tristesse après la mort de son ami Michou sur BFMTV dimanche. Le célèbre directeur du cabaret transformiste parisien de Montmartre, qui porte son nom, est décédé dimanche à l’âge de 88 ans.

La chanteuse a raconté les derniers jours de Michou après avoir posté une photo hommage sur Twitter, légendée : « Michou c’était Paris ! Comme moi, il voyait la vie en bleu. #adieu Michou ».

« Il aimait tellement ce qu’il faisait »

« Il m’appelait tous les jours et je le trouvais très essoufflé, a-t-elle expliqué sur la chaîne d’information en continu. Je lui ai dit : "Tu es essoufflé Michou !" Oui, il dit : "J’ai un peu de problèmes avec ma respiration mais ça va bien, ça va bien." Alors il me dit : "Tu sais que je vais tous les jours au cabaret ? Je mourrais si je n’y allais pas." Il aimait tellement ce qu’il faisait, il aimait son cabaret, il aimait "Chez Michou". »

« Michou est mort tôt ce dimanche matin dans un hôpital à Paris » a déclaré François Deblaye, attaché de presse du cabaret et de l’artiste. De son vrai nom Michel Catty, « Michou » avait ouvert en 1956 son célèbre cabaret de la rue des Martyrs qui a accueilli tous les jours pendant plus de 60 ans célébrités et inconnus venus dîner avant le spectacle d’artistes transformistes reprenant les chansons des grandes stars de l’époque.