De YouTube à Netflix en passant les replay des chaînes de télévision et les podcast des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 20 au 26 janvier 2019

David Lynch cuisine un singe

Un singe, une poule et David Lynch entrent dans une gare… Ce n’est pas une blague, mais le point de départ de la belle surprise qu’a réservé le réalisateur à ses fans à l’occasion de son 74e anniversaire ce lundi sur Netflix. Le court-métrage de dix-sept minutes Qu’a fait Jack ? (What did Jack do ? en VO) met en scène l’improbable interrogatoire d’un détective (David Lynch) cuisinant un singe capucin (Marcel dans Friends), suspecté du meurtre de Max Clegg, l’amant de sa bien-aimée, une poule nommée Toototabon. Comme dans Twin Peaks, David Lynch s’amuse à détourner les codes du polar. Un huis clos surréaliste mâtiné d’humour noir, d’absurde et du lyrisme propre à tous les chefs-d’œuvre du créateur de Mulholland Drive. Ce court-métrage préfigure-t-il une future collaboration entre la plateforme de streaming et le cinéaste de génie ? Le mystère est entier.

Un zapping télé bien trash

Canal+ n’en finit plus de faire des alliances. Après Netflix et avant Disney+, la filiale de Vivendi vient de mettre en place un partenariat avec WarnerMedia. La chaîne américaine Adult Swim en SVOD figure désormais dans les offres Canal+ depuis jeudi. L’occasion de revoir les huit premières saisons d’un petit bijou d’irrévérence en stop motion, Robot Chicken. Cette série d’animation, créée par Seth Green et Matthew Senreich, suit un poulet est transformé en robot par un scientifique fou, à la suite d’un accident de la route. Par sadisme, le savant attache la pauvre bête à une chaise électrique et l’oblige à regarder la télévision, en référence à la méthode Ludovico dans le film Orange mécanique. Chaque épisode est constitué d’une série de sketches, représentant le zapping forcé du poulet décervelé et parodie de nombreux aspects de la culture populaire américaine. Vous avez envie de voir Barbie se faire décapiter, de voir Ken faire des galipettes avec Musclor ou de mesurer à quel point G.I Joe est sociopathe ? Ce petit bijou punk à l’humour slapstick bien trash est fait pour vous. Âmes sensibles, passez votre tour !

Le Web contre-attaque

Internet ? C’est surtout ce que chacun en fait. Le Webmagazine hebdo d’Arte Tous les internets s’offre une nouvelle saison depuis lundi sur les réseaux d’ARTE, ARTE Info, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Snapchate. Ces 26 épisodes d’une durée de 3 minutes, portent un message commun qui nourrit « l’empowerment » en donnant la parole à des militants, des blogueurs, des lanceurs d’alerte ou des bidouilleurs de réseaux. Le premier épisode s’intéresse par exemple à la révolte des collages féminicides. Pour tous ceux qui s’intéressent aux nouvelles formes de vigilance démocratique, d’émancipation ou de mobilisation liées au numérique !

Un podcast sur les fansfictions

C'était censé être une blague, et puis on a décidé de le faire pour de vrai : @MxCordelia, @toutestpolitiq et moi-même vous présentons "Disclaimer", notre podcast sur la #fanfiction.

Et on commence par LE sujet qui déchire les fans : canon ou pas canon ? https://t.co/nyBzeaJ8AV pic.twitter.com/Z5axfRn2yj — Mathilde Loire (@MathildeLre) December 20, 2019

Une fanfiction est une histoire plus ou moins longue inspirée par un film, une série, un livre, un jeu vidéo, une bande dessinée ou encore une star. Un temps ignoré, ce phénomène gagne aujourd’hui en puissance avec des succès tels qu’After, saga écrite par une fan des One Direction qui s’inspire directement des membres du groupe, ou encore de Cinquante Nuances de Grey, qui s’inspire de Twilight, la saga vampirique de Stephenie Meyer. Envie d’en savoir plus sur ce phénomène ? Disclaimer, podcast lancé par trois expertes de la fanfic, dont notre collègue Mathilde Loire, vise à décrypter dans le détail tous les aspects de ce phénomène de société et à vous tenir informé des dernières nouveautés en la matière. Bienvenue dans l’univers foisonnant et passionnant des fandoms !