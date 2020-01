Michou à Montmatre en 2011. — CAPMAN/SIPA

Le prince bleu de Montmartre n’est plus. Michel Catty, surnommé Michou, est décédé ce dimanche à Paris à l’âge de 88 ans des suites d’un cancer. L’annonce du décès de cette figure emblématique des nuits parisiennes a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, artistes, politiques, personnalités ou inconnus.

« Il y avait le Bleu Klein… il y aura le Bleu Michou », estime Laurent Delahousse. Twitter s’est d’ailleurs drapé de cœurs bleus à la suite de l’annonce du décès de l’artiste.

Il y avait le Bleu Klein ...il y aura le Bleu Michou #Pensée pic.twitter.com/ushC4pTZqm — Laurent Delahousse (@LaurentDelahous) January 26, 2020

Michel Denisot a salué une « légende des nuits parisiennes ». « Pensées émues pour Michou et toute la formidable équipe du cabaret qui m’avaient accueilli avec beaucoup de générosité », se souvient l’humoriste Jean-Luc Lemoine.

#Michou était une légende des nuits parisiennes . Gentil et caustique. Généreux et lucide. RIP 🙏🙏🙏🙏 — Michel Denisot (@michel_denisot) January 26, 2020

Un grand souvenir. Pensées émues pour Michou et toute la formidable équipe du cabaret qui m’avaient accueilli avec beaucoup de générosité https://t.co/FkRhnDe4DW — Jean-Luc Lemoine (@JeanLucLemoine) January 26, 2020

« Michou c’était Paris ! », a quant à elle résumé Line Renaud.

Michou était une figure emblématique de la butte Montmartre. L’association La République de Montmartre, où il officiait en tant que « Ministre de la nuit », a ainsi exprimé son « grand deuil ».

Les Montmartrois n’ont pas manqué de rendre hommage à celui que tout habitant du 18e arrondissement n’a pas manqué de croiser un jour, toujours souriant.

Sentiment étrange de tristesse. Montmartre, où je vis depuis ma naissance il y a 26 ans, perd un peu plus de son identité et de son charme.. RIP #Michou — kahlys (@kahlys_) January 26, 2020

#Michou 😥 Une grande figure de Montmartre au cœur immense nous a quitté ...

💙#RIP prince bleu de Montmartre !#Paris #Montmatre pic.twitter.com/m1SkhUZ1sV — Steiner David 🐙 (@STEINERDAVID) January 26, 2020

« Montmartre va être bien triste sans toi et le champagne beaucoup moins pétillant », pleure l’humoriste Laurent Baffie.

Michou je t’aime 😢Montmartre va être bien triste sans toi et le champagne beaucoup moins pétillant.heureusement la haut tout est bleu ...🦋💙 pic.twitter.com/RS5H8LKfVm — Laurent Baffie Officiel (@lolobababa) January 26, 2020

« Une immense figure de la tolérance et de la nuit parisienne »

La maire de Paris Anne Hidalgo a salué sur Twitter « une immense figure de la tolérance et de la nuit parisienne ».

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Michou, un amoureux de Montmartre et de #Paris18. C’est une immense figure de la tolérance, du cabaret et de la nuit parisienne qui vient de nous quitter 😢💙 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 26, 2020

De nombreux élus ou candidats à la mairie du 18e arrondissement ont tenu à rendre hommage à l’artiste transformiste.

Michou a rejoint les étoiles qu’il faisait briller chaque jour et chaque nuit. Son regard bleu veillera éternellement sur Montmartre, Paris et la France. C’est avec une profonde émotion que j’ai appris son décès. Toutes mes pensées vont à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/yei2TZAH6t — -Rudolph P. Granier- (@rudolphgranier) January 26, 2020

Profonde tristesse. Tant de générosité, de souvenirs joyeux partagés et d’amitié. Tu retrouves les tiens et tous les artistes qui t’aimaient tendrement. Montmartre, Paris et le monde de la nuit perdent leur Prince bleu. Michou tu es dans nos cœurs. pic.twitter.com/w0LYiOWtt9 — PierreYves Bournazel (@pybournazel) January 26, 2020

« Son cabaret restera toujours synonyme de tolérance et de fête », a rappelé Le ministre de la Culture Franck Riester.

Profonde émotion à l’annonce du décès de Michou. Il était une figure généreuse et mythique de la nuit parisienne. Son cabaret restera toujours synonyme de tolérance et de fête. Montmartre a perdu son « prince bleu ». pic.twitter.com/yEi3QF9FCi — Franck Riester (@franckriester) January 26, 2020

On ne croisera plus le sourire et le silhouette bleue de #Michou au gré des nuits de Montmartre... C'est un morceau du cœur de Paris qui s'en va, et qui a marqué son histoire et son imaginaire, un morceau de la fête, une part du mythe de la Butte... Adieu, Monsieur, et merci. pic.twitter.com/DnEeQJqEQX — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) January 26, 2020

« C’est un morceau du cœur de Paris qui s’en va, et qui a marqué son histoire et son imaginaire, un morceau de la fête, une part du mythe de la Butte… Adieu, Monsieur, et merci », conclut la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.