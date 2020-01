View this post on Instagram

cette année a été très forte en émotions, et tout ça c’est grâce à vous... 2019 c’est une victoire personnelle (15 ans de #fibromyalgie, et c’est son anniversaire aujourd’hui 🥳), j’ai remporté @thevoice_tf1, et je vous ai trouvé vous, une si belle communauté dont je suis très fière, chacun de vous m’a donné la force de me surpasser et de réaliser mes rêves. 2020 s’annonce plus que bien, un bel album est en préparation avec le petit @albanlico et la belle @osmose_lico, et surtout grâce à mon DA @dominiquegaunew, sans qui tout cela ne serait pas possible. 2020, c’est notre année, et je ferais tout mon possible pour que vous puissiez être aussi fiers de moi que vous l’avez été cette année. De tout mon cœur, merci d’être ce que vous êtes, et de ce que vous m’apportez chaque jour, vous êtes mon plus beau cadeau. 🎄❤️ Du coup, en attendant que tout se concrétise pour 2020, je vous laisse avec ce petit cover de dance monkey de @tonesandi ! Passez de bonnes fêtes, love u, W