Patrick Puydebat et Hélène Rollès dans «Hélène et les garçons» sur TF1 — SUREAU/TF1/SIPA

Le mystère est enfin levé, vingt-cinq ans plus tard. Patrick Puydebat, Nicolas dans Hélène et les garçons, sitcom culte diffusée à partir de 1992 sur TF1, s’est confié sur sa relation avec sa partenaire de jeu dans le documentaire Dorothée, Hélène et les garçons : Génération AB Productions, diffusé mercredi sur TMC. Ses propos ont été relayés par Télé Loisirs, ce jeudi.

« On m’a souvent questionné sur ma relation avec Hélène et je comprends que ça rende curieux, explique-t-il. Je me suis toujours tu par respect pour elle parce que c’est quelqu’un de très secret qui ne supporte pas de parler de sa vie privée ». Avant de lancer sa petite bombe pour la génération 1990. « Bon, je me dis que 25 ans plus tard, il y a prescription. Elle m’en voudra pas. Donc oui on a partagé quelques années de romance… et c’était super. » On n’en saura malheureusement pas plus.