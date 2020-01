Le rappeur Damso. — AURENT VU/SIPA

Quand Damso crée l’événement, Booba n’est jamais loin. Alors que ses nombreux fans attendent avec impatience la sortie de son nouvel album QALF, le rappeur belge a dévoilé jeudi soir un titre inédit, enregistré en une prise en direct, et diffusé via le compte Instagram de Konbini. Mais c’était sans compter sur la présence de Booba, toujours au taquet quand il s’agit de son ancien protégé, à qui il livre une guerre sans merci depuis des mois.

Le morceau de Damso qui va sortir : pic.twitter.com/nbQ1pQgThf — RAPLUME (@raplume) January 23, 2020

« Ouvrez les comm' bande de lâches »

Alors que dans un premier temps Konbini avait décidé de fermer les commentaires du live, B2O a fait en sorte de forcer le passage à base de « ouvrez les comm vous êtes nuls » et autres « ouvrez les comm' bande de lâches ». Et comme il est difficile de dire non au rappeur, Konbini est finalement revenu sur sa décision et a ouvert la boîte de Pandore. Les internautes ont donc eu le droit au live de Damso, et au festival de calembours de Booba, comme le rapporte notamment le youtubeur Seb la Frite. Qui aime bien châtie bien, non ?

Petite compilation des apparitions de Booba sur le live de Damso pic.twitter.com/ls4OTUuHap — Seb 🅙 (@SebLaTombe) January 23, 2020

Désormais en ligne sur les plateformes de streaming, ce nouveau titre OEveillé ne sera « pas forcément » sur le prochain album de Damso, rapporte le Mouv'. Néanmoins, le rappeur en a dit plus sur le projet à venir : « J’ai envie que ça tape dans les voitures, donc je prends mon temps (…) Je suis en mix depuis décembre, et j’ai arrêté avec les problèmes de ma mère. Maintenant que ça va mieux je peux recommencer. Je suis dans un bon esprit désormais. Ça ne sera pas le même concept que le QALF de 2015, ça a évolué ».