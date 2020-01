Fianso revient avec un 12e épisode de « #JesuispasséchezSo ». — @yariennadir

Deux bonnes nouvelles pour terminer cette semaine : le mois de janvier arrive à son terme et Fianso est de retour. Le rappeur du 93 vient de dévoiler par surprise le 12e épisode de son projet #JesuispasséchezSo, lancé en 2016. Un petit événement pour les fans, le dernier épisode remontant à un peu plus de deux ans, en décembre 2017.

Et on peut dire que l’artiste a l’air en forme. Pour ce 12e épisode, le rappeur nous fait voyager à Amsterdam, temple de la fumette, et livre un titre très énervé, bourré de punchlines. Une petite piqûre de rappel pour ceux qui oublieraient la place dominante dans le rap game, de celui qui « fait péter plus de mecs que Sony Music France ».

Hyperactivité

Si les fans n’avaient pas eu d’épisodes depuis deux ans, Fianso n’a pourtant pas chômé depuis. Entre ses nombreux feats (avec RK, Kaaris, Soolking…), deux albums en 2018 (dont un collectif), son émission Rentre dans le cercle etc., le rappeur a été très productif côté musique ces dernières années.

Mais Fianso est aussi sorti de sa zone de confort en se lançant sur scène au théâtre, lors du festival d’Avignon notamment, mais aussi sur le petit écran en campant l’un des rôles principaux de la série Les Sauvages.