Sébastien Demorand, juré de MasterChef, est mort à l’âge de 50 ans des suites d’une longue maladie, selon des informations du Point et du Parisien ce mardi. Une information confirmée à 20 Minutes par Le Bel ordinaire, projet gastronomique auquel il avait participé en 2017. Ancien journaliste, il était l’un des critiques gastronomiques les plus connus du grand public.

Après avoir été journaliste à Europe 1, il a rejoint à la fin des années 1990 le prestigieux guide Gault-et-Millau, avant de travailler à son compte.

Sébastien Demorand était devenu en 2010 juré de MasterChef sur TF1, aux côtés d’Yves Camdeborde et de Frédéric Anton. Une révélation pour tous les fans de l’émission.

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, ce mardi. « Très peiné par la disparition de l’épicurien et toujours très amical Sébastien Demorand, que j’avais croisé avec plaisir au début du Bel Ordinaire ou au hasard des restaurants parisiens », a écrit le journaliste de Franceinfo Matteu Maestracci.

Christophe Conte lui a également rendu hommage, tout comme le chroniqueur de C dans l’air sur France 5, Laurent Bazin.

Paix à l’âme épicurienne et joyeuse de Sébastien Demorand, type en or, capable de lier les vertus du vin allemand et de la musique de Kraftwerk. Entre autres.