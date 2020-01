Disney+ avance sa sortie en France

Illustration Disney+ — Omar Marques / SOPA Images/Sipa /SIPA

Disney+ débarque en France le 24 mars prochain, annonce un communiqué de l’entreprise relayé par Variety, ce mardi. C’est une semaine plus tôt que ce qui était prévu à l’origine. Les Français pourront accéder au catalogue, via les box des opérateurs Internet, en passant par MyCanal. Sinon, en téléchargeant Disney+ sur le mobile. En novembre, la Lettre A faisait état de « discussions avancées » entre les deux entreprises.

L’information a été donnée dans Les Echos en décembre dernier via une interview conjointe de Kevin Mayer, directeur de la division « Direct-to-consumer & International » de Disney, et Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

Canal, distributeur principal de Disney

Les deux groupes sont partenaires depuis vingt ans, Canal étant le distributeur principal des films et dessins animés Disney à la télévision française. « Par ailleurs, la chaîne Canal+ continuera de diffuser en première exclusivité en France l’ensemble des films de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox, dont les prochains Star Wars, Avengers ou Avatar », explique Maxime Saada aux Echos. « Enfin, le groupe obtient la distribution exclusive des chaînes Disney en France (Disney Channel, Disney Junior) et continuera à proposer les chaînes National Geographic, Voyage et Fox Play. »