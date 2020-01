Porco Rosso et les autres vont atterrir sur la planète Netflix. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière… Tous les héros de ces films d’animation débarqueront sur Netflix entre février et avril. La plate-forme de streaming américaine va diffuser vingt et une œuvres du studio japonais Ghibli, ont annoncé les deux partenaires lundi 20 janvier. Un bémol néanmoins pour les fans, les utilisateurs vivant aux Etats-Unis, au Canada et au Japon ne pourront pas se plonger dans l’univers enchanté créé par Isao Takahata et Hayao Miyazaki : dans ces pays, Ghibli a passé un partenariat similaire avec HBO Max. De même pour la Chine, où Netflix n’opère pas.

« Lors de notre recherche du partenaire digital idéal pour la diffusion des films du studio, l’équipe de Netflix a su nous convaincre grâce à la passion et l’énergie dont elle fait preuve », a déclaré Vincent Maraval, PDG de Wild Bunch International.

« Un rêve devenu réalité »

« C’est un rêve devenu réalité pour Netflix et des millions de membres. Les films d’animation du Studio Ghibli sont légendaires et captivent le public partout dans le monde depuis 35 ans », a déclaré dans un communiqué le directeur de l’animation originale de Netflix, Aram Yacoubian. Pour la première fois dans l’histoire de la plateforme, les titres seront sous-titrés en 28 langues et doublés dans 20 langues différentes. Une manière pour la plateforme « de faire découvrir à un public plus large cet univers animé onirique hors du commun », se réjouit Aram Yacoubian.

Sept films, dont Mon voisin Totoro (1988), Porco Rosso (1992) ou encore Kiki la petite sorcière (1989) seront d’abord proposés le 1er février. Il faudra ensuite attendre le 1er mars pour voir Princesse Mononoké (1997), l’oscarisé Voyage de Chihiro (2001) ainsi que cinq autres films. Les sept derniers seront disponibles dès le 1er avril. Les millions d’utilisateurs vont pouvoir voir ou revoir ces films qui sont légendaires et qui fascinent les fans du monde entier depuis plus de 35 ans.