Madrigall, la maison mère de Gallimard, Flammarion, P.O.L ou encore de la Table ronde et Denoël, va drastiquement réduire sa présence au Salon Livre Paris, a indiqué Antoine Gallimard dans le Monde des Livres daté de vendredi.

« Le fonds n’intéresse plus autant les visiteurs, qui préfèrent les nouveautés. Livre Paris est devenu un salon grand public à coloration jeunesse », a affirmé le patron du groupe Madrigall pour justifier sa décision. De ses habituels 1.000 m2, le groupe ne conservera qu’un stand de 120 m2 pour y présenter des livres de poche des collections Folio, Folio Junior, J’ai Lu et GF.

160.000 visiteurs en 2019

Le groupe Hachette Livre, qui englobe notamment les éditions Grasset, Stock, Fayard ou Calmann-Lévy, ne participe plus au Salon depuis plusieurs années. Seules certaines de ses filiales, dont le Livre de Poche et des maisons d’édition scolaire, y participent.

Les éditions de Minuit n’auront pas non plus de stand au Salon qui aura lieu cette année du 20 au 23 mars. Albin Michel, le Seuil et Actes Sud notamment seront en revanche bien présents au Salon.

Le salon « Livre Paris » est la plus grande manifestation littéraire de France. L’an dernier, il a accueilli quelque 160.000 visiteurs.