RAP « Music to Be Murdered By » contient 20 titres et plusieurs collaborations

Eminem sort un nouvel album surprise. — Amy Harris/AP/SIPA

Son dernier album datait d’août 2018. Un an et demi après Kamikaze, Eminem crée de nouveau la surprise avec un onzième opus, Music to Be Murdered By.

Il s’agit d’un album de 20 chansons, dont de nombreuses collaborations : Juice WRLD, Q-Tip, Ed Sheeran ou encore Young M.A ont ainsi participé à plusieurs titres. Eminem n’avait pas du tout fait de promotion pour cet album, comme pour le précédent.

Un clip contre les violences par armes à feu

Le rappeur a également publié un nouveau clip, pour le huitième titre de l’album, Darkness. La vidéo dénonce les violences par armes à feu aux Etats-Unis, et encourage le public à voter pour aider « à changer les lois sur les armes aux Etats-Unis ».