Paris, capitale du tournage ? Comme le dévoile Le Parisien, l’Ile de France attire de plus en plus les productions de films et de séries. Selon l’organisme Film Paris Région, rien que l’an dernier, 40 % des films français et 36 % des films étrangers ont été tournés en région parisienne. Une tendance qui irait à la hausse puisque en cinq ans, les tournages à Paris et ses environs auraient augmenté de 84 %, et les jours de tournages seraient passés de 2970 en 2015 à 5465 en 2019.

De plus en plus de séries

Cet engouement croissant des réalisateurs pour la capitale s’expliquerait par la création du crédit d'impôts de 2015 qui permet de réduire les coûts de tournages en France, mais aussi par la présence de plus en plus de séries. Le quotidien prend l’exemple de The Eddy, la nouvelle production Netflix réalisée par Damien Chazelle, qui a nécessité 20 semaines de tournage à Paris pour tourner les huit épisodes de la première saison.

Mais ce n’est pas la seule à avoir élu domicile dans la ville des lumières, citons notamment Le Bazar de la charité ou Dix pour cent côté série, et Notre-Dame de Valérie Donzelli ou Hors-Normes de Toledano et Nakache côté cinéma.