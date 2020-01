Chris Sharp a recréé l'un des plus vieux selfies du monde. — Chris Sharp/Leeds Museum

Un musée de Leeds, au Royaume-Uni, a recréé ce qui est considéré comme l'un des premiers selfies du monde, à l’occasion du #MuseumSelfieDay ce mercredi.

Il s’agit d’un cliché de l’inventeur, astronome et ingénieur Washington Teasdale, qu’il a pris de lui-même en 1883, et qui est conservé dans les collections de la ville. Cette photo serait l’un des plus vieux exemples avec une personne prenant et apparaissant sur un même cliché.

Développée par cyanotype

Chris Sharp, l’assistant conservateur des Musées et galeries de Leeds, a posé pour l’occasion : vêtu d’un haut-de-forme et d’un costume, il a été photographié dos à la caméra, devant l’abbaye cistercienne de Kirkstall. La photo a été développée selon une version moderne du cyanotype, un procédé utilisé par Teasdale sur la photo originale.

It’s #MuseumSelfieDay !! We’re featuring Washington Teasdale’s 1883 cyanotype ‘selfie’ in the #LeedsToInnovation exhibition. Also recreated as a cyanotype - our new 2020 selfie! Kirkstall Abbey remains a constant... @LeedsMuseums pic.twitter.com/0hVl6tlDM5 — Chris Sharp (@TallMr) January 15, 2020

Le #MuseumSelfieDay propose aux internautes de se prendre en photo dans des musées, et de les poster sur les réseaux sociaux, avant d’encourager le public à visiter les lieux culturels.