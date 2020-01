MUSIQUE Le chanteur de 30 ans, qui défendra les chances tricolores à l’Eurovision en mai aux Pays-Bas, est aussi acteur et humoriste

Tom Leeb, sur la scène du Palais Nikaia à Nice, en octobre 2019. — SYSPEO/SIPA

Tom Leeb représentera la France à l’Eurovision 2020.

Il a sorti son premier album en octobre 2019.

L’artiste est également comédien et humoriste. Il est apparu dans plusieurs films et séries et a formé un duo comique avec Kevin Levy.

Tom Leeb est le fils de Michel Leeb, mais pas que. L’artiste de 30 ans – il en aura 31 le 21 mars – représentera la France à l’Eurovision, à Rotterdam (Pays-Bas) en mai. S’il est encore méconnu, « son grain de voix unique » a tapé dans l’oreille d’Alexandra Redde-Amiel, la chef de délégation tricolore. « Il est moderne, universel, charismatique, authentique », énumérait-elle face à une poignée de journalistes mardi soir.

La chanson qu’il interprétera au concours reste encore un mystère. Ce qui est certain, c’est qu’elle ne figure pas sur son premier album, Recollection, sorti en octobre. Un opus de 13 titres, en anglais, orientés pop folk, qu’il a pu défendre sur plusieurs scènes françaises – dont La Maroquinerie à Paris – cet automne. Tom Leeb a aussi assuré la première partie de Sting le temps de deux concerts, à Nice et Grenoble, cet automne.

Bientôt dans la saison 2 de « Infidèle »

Le communiqué de France Télévisions, raconte que Tom Leeb a plongé dans la chanson aux Etats-Unis. A 18 ans, il s’est installé à New York, où il est resté cinq ans. Il avait déjà une passion pour la musique, mais une guitare prêtée par un ami aurait servi de déclic. De l’autre côté de l’Atlantique, le Français a étudié le chant mais aussi le théâtre et la comédie.

A son retour au bercail, il a donc commencé à arpenter les plateaux. Son CV de comédien comprend des apparitions dans les séries Sous le soleil de Saint-Tropez, Section de recherche ou encore dans le film Edmond sorti en salles l’an passé. Téléspectateurs et téléspectatrices le verront prochainement sur TF1, dans la saison 2 d’Infidèle. Dans les nouveaux épisodes de cette adaptation de la série britannique Doctor Foster, il incarnera un ostéopathe qui rejoint le cabinet d’Emma (Claire Keim). Cette dernière ne tardera pas à tomber sous son charme.

Beau gosse

Car oui, Tom Leeb, c’est aussi un physique. L’officialisation de sa participation a suscité de nombreuses réactions… hormonales sur les réseaux sociaux. Il n’empêche que l’artiste, assurément conscient de ne pas être désagréable à regarder, ne se contente pas de capitaliser sur son image de beau gosse, il fait aussi dans l’humour. En 2013, il se produit avec Kevin Levy sur plusieurs scènes parisiennes. Le duo poste aussi des sketches sur Internet – leur chaîne Kevin et Tom compte plus de 16.000 abonnés – dans lesquels Tom Leeb ne tient pas forcément le rôle le plus flatteur. Dans « Comment retenir l’orgasme », par exemple, il campe un éjaculateur précoce. « Comment draguer une fille » le montre en train de perdre tous ses moyens face à une femme.

Tom Leeb n’a pour l’heure donné aucune interview. Il faut donc se contenter de la courte citation apparaissant dans le communiqué : « L’Eurovision est un événement emblématique et fédérateur. Je suis très fier de représenter la France et je suis impatient à l’idée de vivre avec vous cette aventure exceptionnelle ! »