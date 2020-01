Tom Leeb au Festival du film de Sarlat (Dordogne), en novembre 2018. — Jacques BENAROCH/SIPA

L’information avait été éventée vendredi par Le Parisien. Elle a été confirmée ce mardi par France 2 : Tom Leeb défendra les chances françaises en finale de l’ Eurovision le 16 mai, à Rotterdam (Pays-Bas). En revanche, le point d’interrogation demeure autour de la chanson qu’il interprétera.

Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore à l’Eurovision – par ailleurs directrice des divertissements de France Télévisions – s’est exprimée ce mardi soir devant une dizaine de médias, dont 20 Minutes. Elle a confié que c’est le morceau qui a été choisi en premier, après un appel d’offres lancé auprès des auteurs et compositeurs français et, pour la première fois, internationaux.

« Universalité et émotion »

« On a reçu plus d’une centaine de chansons écrites pour la France. On a fait pas mal de comités d’écoute et puis, on a eu le coup de foudre pour une d’entre elles, a-t-elle raconté. Elle rassemblait ce qu’on voulait. » En l’occurrence, le cahier des charges portait sur trois points : l’universalité, l’émotion et la capacité du morceau à faire « vivre une expérience » à l’auditoire.

Xavier Bonnetain, directeur musique au sein de FranceTV Distribution, la filiale commerciale du groupe audiovisuel public, a précisé : « Quand on fait un comité d’écoute, on passe en revue à peu près une trentaine de titres. Cela devient vite indigeste. Et en fait, cette chanson-là a émergé toute seule. On est sûr de sa force parce que, quand on l’a écoutée, au milieu de toutes les autres, on avait oublié toutes celles d’avant et les cinq chansons d’après. C’est un signe. On s’est dit que le jour de la finale de l’Eurovision, cette chanson pouvait marquer, entraîner les gens et faire oublier les chansons autour. »

Le morceau en question a été tenu à l’écart des oreilles des journalistes, qui devront donc patienter encore un peu avant de se faire leur propre avis. « On est en train de passer d’une maquette à une chanson produite », a justifié Xavier Bonnetain. D’ailleurs, Tom Leeb serait ces jours-ci en studio pour travailler sur la version définitive. Dans un court message vidéo présenté aux médias, le chanteur de 30 ans s’est dit « très honoré » et « très excité à l’idée de participer à ce grand show ».

« Tom Leeb, c’est un grain de voix unique »

C’est donc après que la chanson a été choisie que le jeune artiste a été sélectionné pour l’interpréter. « Cela a été assez rapide. Dans notre unité, on suit des talents. Parmi eux, il y en avait un qui correspondait à ce qu’il nous faut pour donner toute son ampleur à la chanson », a affirmé Alexandra Redde-Amiel. Elle parlait donc de Tom Leeb dont elle a salué le « grain de voix unique » avant de lister ses qualités : « Il est moderne, universel, charismatique, authentique, attractif. Il a un univers pop folk très intéressant qui a permis, quand vous découvrirez la chanson, de lui apporter encore plus de choses. »

La cheffe de la délégation française l’affirme, « la rencontre entre la chanson et l’artiste était magique. Les planètes se sont alignées. On est plutôt très confiants sur cette aventure à Rotterdam. On arrive avec un projet, un artiste, une chanson moderne et universelle, et plus déterminés que jamais à se rapprocher du podium. »

Une telle détermination attise la curiosité autour de cette chanson encore confidentielle. Les équipes de France Télévision promettent « une belle surprise pour le reveal (son dévoilement) ». « On veut créer l’événement sur les antennes », glisse Alexandra Redde-Amiel. Elle laisse entrevoir un dispositif « innovant », « quelque chose d’exceptionnel ». Et de conclure : « Quand on va prendre la parole, on veut que ça s’entende et que ça se voie. »