Le romancier Maxime Chattam interviewé dans les locaux de 20 Minutes — Olivier Juszczak / 20 Minutes

Vous aimez lire et encore plus écrire ? Affûtez votre plume : le « Prix 20 Minutes du roman » est pour vous. Lancé ce vendredi sous l’égide d’un jury présidé par le romancier Maxime Chattam, le lauréat de notre concours d’écriture verra son roman publié d’ici la fin de l’année.

Un thème, « l’avenir appartient à la jeunesse »

Pas de genre littéraire privilégié, seul le thème est imposé pour cette première édition : « l’avenir appartient à la jeunesse ». Parce que 20 Minutes s’intéresse depuis sa création aux rêves et aux aspirations de ses plus jeunes lecteurs. Et notre parrain président n’a pas manqué l’occasion de délivrer quelques conseils à ceux qui voudraient se lancer sans tarder dans l’aventure de l’écriture…

Convaincu ? Vous avez jusqu’au 19 avril pour nous adresser votre manuscritsur une plateforme dédiée : www.lesnouveauxauteurs.com/prix20minutes.​

Pour les plus curieux, le réglement figure en ligne. Les autres se contenteront de savoir qu’une première sélection sera opérée au printemps par les lecteurs de la plateforme « Les Nouveaux Auteurs », mise en place par notre partenaire Prisma média. Le jury du « Prix 20 Minutes du roman », dans lequel figure des journalistes de la rédaction et des lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres », sélectionnera ensuite, au cours de l’été, les trois ou quatre finalistes parmi une douzaine de titres retenus. A la rentrée, le gagnant, celui qui aura le mieux conjugué l’équation littéraire « respect du thème imposé, qualité d’écriture, originalité et cohérence du récit », sera désigné lors d’une délibération entre le jury et son président, Maxime Chattam. Sans être indispensables, des résonances avec l’actualité pourront être appréciées.

Le prix remis à VIS ! IONS

Le nom du lauréat sera annoncé lors de la prochaine édition de notre prochain événement VIS!ONS, prévu en fin d’année. Et le roman, coédité par Les Nouveaux Auteurs, Prisma média et 20 Minutes, sera mis en vente dans la foulée.