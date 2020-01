L. Be.

Will Smith à Miami le 12 janvier 2020. — ALICIA CIVITA/EFE/SIPA

Les bad boys se sont pliés à la tradition française. Dans une vidéo diffusée dimanche, Will Smith et Martin Lawrence, en promotion du film Bad Boys 3​, ont découvert les saveurs de la galette des rois avec les YouTubeurs McFly et Carlito.

S’ils ont eu le droit à la fève, ils ont aussi expérimenté de nouvelles règles : pas de couronne sur la tête, mais un gage pour le plus « chanceux ».

Les deux acteurs américains ont pu tester toutes les sortes de galettes des rois : à la frangipane, à la brioche et, enfin, la Dunkerquoise. Will Smith, qui a gagné deux fois la fève, a donc dû exécuter deux défis : pleurer sur commande (facile), et enregistrer avec son acolyte la séquence finale des vidéos de Mcfly & Carlito. Voilà qui devrait faire venir des nouveaux abonnés.