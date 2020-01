Jean-Pierre Foucault — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

« On a qu’un père, et ce père-là a été mon guide »… Dans un tweet, La Manif pour tous, connu pour ses positions sur le mariage pour tous et la PMA pour toutes, a utilisé des propos tenus par le présentateur Jean-Pierre Foucault dans l’émission La chanson secrète sur TF1. Le collectif, qui a appelé à une mobilisation parisienne le 19 janvier prochain, a publié une photo du présentateur vedette accompagné de certaines de ses confidences sur son père.

« On a qu’un père, et ce père-là a été mon guide dans ma vie personnelle et professionnelle », peut-on lire sur une première image. « C’est très très beau et c’est vrai que vous m’avez cueilli parce qu’il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui », est-il écrit sur une deuxième image.

L'éducation pour tous

Imparfait, absent, maladroit, aimant, réconfortant ou drôle... un père, c'est unique, "on n'en a qu'un !" et c'est de lui que l'on vient. Personne n'a le droit de décider de nous en priver.



Stoppons la #PMAsansPère ! Tous à Paris le #19janvier. pic.twitter.com/jU7CSy1vlQ — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) January 12, 2020

Un tweet qui n’est pas passé inaperçu auprès des internautes et, surtout, auprès de l’intéressé. Jean-Pierre Foucault a réagi sur Twitter : « J’aurais apprécié que vous me demandiez l’autorisation d’utiliser mon image et mes propos dans une émission où l’on évoquait ma famille et mon père. Cela s’appelle l’éducation ».