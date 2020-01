Justin Chambers à Los Angeles le 6 octobre 2019 — MediaPunch/REX/SIPA

Nouveau coup dur pour les fans de Grey’s Anatomy. Après 15 saisons, Justin Chambers qui interprète Alex Karev depuis les débuts de la série, quitte le Seattle Grace Hospital pour de bon. On l’a vu venir depuis le début de la saison 16, son personnage ayant été écarté par Miranda Bailey. Cette fois, c’est officiel. Selon Variety vendredi, le comédien de 49 ans quitte Grey’s Anatomy et sa meilleure amie Meredith.

L’épisode diffusé le 14 novembre était son dernier. « Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont déterminé tellement de choses dans ma vie ces quinze dernières années, a-t-il expliqué dans un communiqué consulté par Variety. « Depuis quelque temps maintenant, j’ai souhaité diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Je vais bientôt avoir 50 ans, je suis soutenu par ma remarquable épouse et mes formidables enfants ».

Il n’a pas oublié de remercier « la famille ABC », Shonda Rhimes, la créatrice de la série et les acteurs historiques comme Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens. Grey’s Anatomy est, depuis son renouvellement en 2018, la série la plus longue en prime time de l’histoire d’ABC.