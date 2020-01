Les statues de cire de Meghan et Harry seront désormais exposées à l'écart de la famille royale chez Madame Tussauds. — Ken McKay/ITV/REX/SIPA

A peine un jour après l'annonce qu’ils renonçaient à leur rôle de premier plan au Royaume-Uni, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont été retirés de la famille royale… Du moins, dans le musée de cire de Madame Tussauds​, à Londres.

Les poupées de cire du couple étaient installées aux côtés de celles de la reine Elizabeth II, de son époux le prince Philip, et du reste de la famille royale depuis le mariage de Meghan et du prince Harry, en mai 2018. Mais ce ne sera plus le cas.

Des statues populaires

« A partir d’aujourd’hui, les poupées de cire de Meghan et Harry n’apparaîtront plus avec notre ensemble "Famille royale". Ce sont deux de nos statues les plus populaires et appréciées, et ils resteront bien sûr un élément important de Madame Tussauds Londres, alors que nous observons ce que ce nouveau chapitre leur réserve », a déclaré dans un communiqué relayé par CNN Steve Davies, directeur général du musée.

De même, leurs statues de cire du musée Madame Tussauds de New York vont changer de place. « Pour refléter l’annonce nous allons déménager ces statues populaires dans un autre espace de l’attraction, quand elles reviendront à Madame Tussauds New York », a déclaré Britanny Williams, porte-parole de l’institution new-yorkaise.