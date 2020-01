Archi-favori pour l’Oscar du meilleur film étranger, mais aussi pressenti par les bookmakers pour une nomination dans la catégorie reine du meilleur film, « Parasite » attise les convoitises. HBO négocie actuellement l’adaptation en mini-série du film, avec à la manœuvre le réalisateur du long-métrage, Bong Joon-ho, a indiqué jeudi la chaîne câblée américaine.

Selon le site spécialisé Deadline, plusieurs acteurs de la télévision étaient sur les rangs pour acquérir le projet, notamment Netflix, qui avait produit « Okja » (2017), le précédent film de Bong Joon-ho. Outre le metteur en scène sud-coréen et plusieurs de ses collaborateurs habituels, la production serait assuré par le réalisateur du film « Vice », Adam McKay, qui est aussi producteur et scénariste.

