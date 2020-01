La chanteuse Billie Eilish au festival Coachella en 2019 — Brian Vander Brug / LA Times / Polaris / Starface

YouTube est en train de produire un documentaire consacré au festival de Coachella pour les 20 ans du célèbre rendez-vous musical. Une première et très brève bande-annonce de Coachella : 20 Years in the Desert a été publiée cette semaine, enchainant les plans de foule filmés durant des concerts.

Peu de détails ont été révélés, mais à en croire un communiqué de presse de YouTube relayé par Rolling Stone, le film présentera des images et des interviews inédites. La diffusion est prévue pour le 31 mars prochain.

De grands moments

Le documentaire mettra également l’accent sur les performances les plus mémorables survenues durant les 20 années du festival de Coachella, comme celles de Kanye West ou Billie Eilish. Cette annonce intervient peu après la publication de l’affiche de l’édition 2020, avec à sa tête Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean.