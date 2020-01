Mariah Carey bat de nouveaux records. — Evan Agostini/AP/SIPA

Mariah Carey vient de battre un nouveau record. All I Want for Christmas Is You est la première chanson de l’histoire du Hot 100 de Billboard, le chart de référence américain, à passer directement de la première place… A aucune place du coup.

Les auditeurs auraient-ils soudainement arrêté d’écouter le tube de Mariah Carey une fois les fêtes passées ? Billboard a confirmé ce lundi que les cinq chansons de Noël présentes dans le top 10 ont quitté non seulement le haut du classement, mais le top 100 dans son ensemble. Il s’agit de Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee, Jingle Bell Rock de Bobby Helms, A Holly Jolly Christmas de Burl Ives, It’s the Most wonderful time of the year d’Andy Williams… Et de la chanson de Mariah Carey, donc, qui était pourtant numéro une.

19e fois en première place

L’an dernier, rappelle Entertainment Weekly, Mariah Carey avait déjà établi un record de départ du top 100, quand All I Want for Christmas Is You avait quitté le classement alors que le titre se trouvait en troisième position.

Mariah Carey est par ailleurs l’artiste solo avec le plus de chansons à la première place de l’histoire du classement Billboard : c’était la dix-neuvième fois que All I Want for Christmas Is You, sortie en 1994, se retrouvait numéro 1. Circles, de Post Malone, est de retour à la première place du classement pour la troisième semaine.