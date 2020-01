33eme edition du Telethon au Parc de La Villette - Paris - 06 12 2019 - Aya Nakamura//MPP_1724.4374/1912071357/Credit:Lionel Guericolas/MPP/SIPA/1912071357 — Lionel Guericolas/MPP/SIPA

Aya Nakamura part à la conquête du désert de Californie. Ce vendredi, le prestigieux festival de Coachella a annoncé sa programmation pour l’édition 2020, et l’interprète de Djadja et Pookie en fait partie. La chanteuse française de 24 ans se produira les samedis 11 et 18 avril, après une année 2019 riche en succès dans l’Hexagone. « Ça pète » s’est-elle félicitée sur Twitter en relayant l’affiche de Coachella.

L’artiste pop-R & B ne sera pas la seule à défendre les couleurs de la France. Le groupe de pop-disco L’Impératrice, les DJ Maala, Tchami, Madeon et le musicien électro SébastiAn, signé sur le label Ed Banger Records vont aussi créer l’évènement outre-Atlantique.

Le grand retour de Rage Against the Machine

Les autres grands noms de cette année sont le chanteur de R & B Frank Ocean, le rappeur Travis Scott et la chanteuse Lana Del Rey. Lil Nas X, sensation de l’année 2019 avec son tube de rap/country Old Town Road, le leader de Radiohead Thom Yorke, le DJ britannique Calvin Harris, la sensation R & B Ari Lennox, le DJ australien Flume, les chanteurs hip-hop Lil Uzi Vert et Megan Thee Stallion, le boys band de K-pop sud-coréen BIGBANG seront également de la partie. Autre artiste atypique, l’humanoïde japonais Hatsune Miku.

Autre annonce qui a mis en émoi les fans, le retour de Rage Against the Machine (RATM). Plus de deux décennies après que Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk ont étrenné la scène de Coachella, le groupe de rap metal va se reformer en 2020 et sera la tête d’affiche de la nouvelle édition du célèbre festival californien.

Ces rockeurs, immenses stars des années 1990 connues pour leur vision rebelle très marquée à gauche et leur musique débordante d’énergie, joueront les 10 et 17 avril dans le désert californien.

Après huit ans de pause, c’est la première réunion de Rage Against the Machine, qui avait participé à la première édition de Coachella en 1999, aux côtés notamment de Beck ou Moby.