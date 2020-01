Greta Gerwig et Saoirse Ronan ont été récompensées aux Golden Globes pour Lady Bird en 2018. — David Fisher/Shuttersto/SIPA

Les femmes ont occupé 21 % des plus hauts postes de l’industrie du cinéma en 2019, selon un rapport de l’université de San Diego diffusé le 2 janvier et repéré par le Hollywood Reporter. La faculté est parvenue à ce résultat en comptant le nombre de femmes réalisatrices, scénaristes, productrices, monteuses et directrices de la photographie sur les 250 films qui ont fait le plus d’entrées en 2019. C’est une très légère amélioration par rapport à 2018, où ce chiffre était de 20 %.

L’amélioration est plus nette concernant les réalisatrices seules, qui forment cette année 13 % des bataillons, contre 8 % l’année dernière. Parmi les films réalisés par des femmes qui ont le plus marché au box-office, on trouve Les filles du docteur March (Little Women) de Greta Gerwig, Hustlersde Lorene Scafaria, ou Booksmart d’Olivia Wilde. Pour savoir si ces chiffres représentent une tendance, il faudra attendre ceux de 2020 et de 2021, estime Martha Lauzen, qui a dirigé l’étude.

1 % de femmes non-blanches

Au même moment, un autre rapport de l’école de journalisme et de communication USC Annenberg, qui a analysé les 1.300 films les plus importants de 2019, rapportait un chiffre proche, de seulement 10,6 % de femmes réalisatrices. Il s’agit cependant du chiffre le plus élevé en 13 ans, la moyenne sur ces 13 années n’étant que de 4,8 % de femmes réalisatrices. La proportion de femmes non blanches est encore plus basse (1 %, soit 13 femmes sur 1.300 films analysés pendant ces 13 ans).

Une image tirée du rapport - Capture écran

L’analyse des 500 plus grands films par l’université de San Diego montre également que les femmes réalisatrices ont tendance à employer un peu plus de femmes aux plus hauts postes.