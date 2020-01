Il était tout le temps de la partie. Neil Innes, auteur-compositeur-interprète pour les Monty Python, est décédé dimanche soir, à l’âge de 75 ans, a annoncé sa famille, selon la BBC. Un documentaire lui étant consacré l’avait qualifié de « septième Monty Python » (« The Seventh Python »). Neil Innes s’est éteint brusquement, sans avoir montré de signe de maladie auparavant, selon la chaîne britannique.

« Il était excentrique et intelligent sans paraître prétentieux », a déclaré Michael Palin, membre fondateur des Monty Python, à la BBC. Un autre membre du groupe, John Cleese, s’est dit « totalement dévasté » sur Twitter.

Utterly dismayed to hear about Neil Innes. Right out of the blue...



A very sweet man, much too nice for his own good



Lovely writer and performer. When he worked with Python on our stage show, I listened every night to "How sweet to be an Idiot" on the tannoy



Very sad.....