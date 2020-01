La rappeuse Lexii Alijai est morte à l’âge de 21 ans

Encore une figure du rap fauchée en pleine jeunesse ! Après Juice Wrld décédé le 8 décembre 2019 à l’âge de 21 ans, la rappeuse Lexii Alijai est morte ce mercredi à l’âge de 21 ans. Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été précisées. Une triste nouvelle confirmée par sa cousine, l’artiste Raeisah Clark sur Facebook.

« Tu es une vraie légende. Si vous la connaissez ou écoutez sa musique, vous aurez des frissons. Repose au paradis, tu ne seras jamais oubliée ! Je n’ai pas les mots… Ma magnifique cousine avec tant de talent et une âme unique. C’est trop tôt », écrit-elle.

Née à Saint Paul dans le Minnesota, Lexii Alijai – Alexis Alijai Lynch de son vrai nom – s’était fait connaître en reprenant des tubes de Drake, Meek Mill ou encore Tupac. Elle avait gagné sa notoriété en 2015 avec Kehlani sur le titre Jealous. « Tu étais si spéciale pour moi, je t’ai vue te battre pour y arriver. RIP mon bébé, je t’aime. », s’est émue Kehlani sur Twitter.

i keep typing and backspacing

you knew what you meant to me

everyone knew what you meant

you were so special bro

i seen you fight thru it all i seen u thug it out lex

imma miss you so bad

you was about to get everything you always talked about



RIP MY BABY

I LOVE YOU LEX 4L