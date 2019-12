L'ancien chef d'Etat américain, Barack Obama. — Ashlee Rezin/AP/SIPA

Après son top films (et séries) 2019, Barack Obama continue de partager ses coups de cœur culturels avec une liste de ses chansons préférées, « du hip-hop, de la country et le Boss, alias Bruce Springsteen ». « Si vous cherchiez de la musique pour vous tenir compagnie durant un long trajet ou pour vous motiver au sport, j’espère qu’un titre ou deux feront l’affaire », a écrit l'ancien président américain sur Twitter. Citons Juice de Lizzo, In My Room de Frank Ocean, Mood 4 Eva de Beyoncé, Binz de Solange, auxquels s’ajoutent du The National, The Black Keys, Big Thief, J. Cole, Alicia Keys ou encore Billy Ray Cyrus. Des goûts très éclectiques donc.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

Il en va de même pour ses lectures, avec sa sélection de livres qui comportent des auteurs et autrices comme Haruki Murakami, Jess Walter, Ben Lerner, Lauren Wilkinson et quelques ouvrages de sport. Il serait intéressant de comparer avec la liste de Trump.