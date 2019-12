SUCCES La pièce « Harry Potter et l’Enfant maudit », le film « Les Animaux fantastiques 2 » et le parc à thème rapportent beaucoup

J.K. Rowling est l'autrice la mieux payée en 2019 selon « Forbes ». — Evan Agostini/AP/SIPA

J.K. Rowling est de nouveau l’autrice la mieux payée au monde, selon un classement du magazine américain Forbes, mais ce ne sont pas ses livres qui lui rapportent le plus d’argent. Les produits dérivés du monde d’Harry Potter (films, pièces de théâtre, parc d’attractions) font monter sa fortune à 92 millions de dollars, selon le magazine.

L’autrice de Harry Potter est suivie par James Patterson (70 millions de dollars), le plus riche écrivain américain, auteur de la série Alex Cross, puis l’ancienne Première dame américaine Michelle Obama (36 millions de dollars) dont le livre Devenir s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Jeff Kinney, auteur américain pour enfants (Journal d’un dégonflé), avec 20 millions de dollars de revenus, et le maître de l’horreur Stephen King (17 millions de dollars) complètent ce classement.

Année basse en vente de livres pour Rowling

J.K. Rowling est une habituée de la tête du classement Forbes des auteurs et autrices les plus riches. Toutefois, ce ne sont pas les ventes de livres qui lui rapportent le plus : ses ouvrages se sont vendus à 2,8 millions d’exemplaires sur la période prise en compte, du 1er juin 2018 au 1er juin 2019, « une année basse pour Rowling » précise Forbes. Mais le succès de la pièce de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit, montrée à Broadway et récipiendaire de six Tony Awards (les Oscars du théâtre), ainsi que les recettes des parcs à thème « Monde Magique » lui permettent de retrouver cette première place.

James Patterson a publié en 2018 Le Président a disparu, un roman de fiction co-écrit avec Bill Clinton, qui avait dépassé le million d’exemplaires vendus après deux mois.

Michelle Obama meilleure vente 2018 aux Etats-Unis

Quant à Michelle Obama, son autobiographie Devenir s’est vendue à plus de 10 millions d’exemplaires pendant la période étudiée. Forbes rappelle qu’il s’agit de la meilleure vente de 2018 aux Etats-Unis, alors même qu’il est sorti en novembre. L’ouvrage devrait être suivi en 2020 par l’autobiographie de Barack Obama : les deux époux avaient signé un contrat chacun avec l’éditeur Pengin Random House.

Jeff Kinney a été fait Officier des Arts et Lettres, le 9 décembre dernier, par le ministre de la Culture français Franck Riester. Il a vendu 3,6 millions d’exemplaires sur les douze mois pris en compte. Stephen King est lui descendu de deux places dans le classement : il avait récolté des droits d’auteur très conséquents l’année précédent avec It. Mais le dernier film adapté de l’une de ses œuvres, Doctor Sleep, a obtenu des recettes décevantes.

Revenus estimés de juin 2018 à juin 2019

Forbes a estimé les revenus des auteurs et autrices citées sur une période allant du 1er juin 2018 au 1er juin 2019. Ce calcul prend en compte les recettes hors taxe, sans en déduire les salaires des agents, avocats et mangers. Les sommes sont estimées à partir des données de NPD Bookscan, Box Office Mojo et Pollstarpro, des analystes des ventes de livres, de tickets de cinéma et de concerts, et d’entretiens avec des membres de l’industrie du divertissement, certains des auteurs concernés inclus.

En tout, les cinq auteurs et autrices les mieux payées au monde ont vendu 18,6 millions d’exemplaires aux Etats-Unis de juin 2018 à juin 2019, ce qui a rapporté 235 millions de dollars, soit 10 millions de plus que l’an passé.