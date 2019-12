Aya Nakamura et Nagui sur le plateau du Téléthon le 6 décembre. — Lionel Guericolas/MPP/SIPA

Qui dit période de fêtes, dit repas de famille et discussions enflammées.

20 Minutes vous propose trois sujets autourd u hip-hop pour éviter les silences de mort pendant les repas.

Si pour une poignée d’entre nous Noël est signe de belles retrouvailles, pour une part non négligeable de la population française ces repas ravivent les tensions familiales et mènent parfois (souvent ?), au désastre. Alors pour éviter les engueulades autour de la réforme des retraites, ou pire, les silences de mort entre le fromage et le dessert, 20 Minutes vous propose trois idées de sujets qui ont agité le monde de la musique cette année. A glisser sans modération le jour de Noël, ou même à la Saint-Sylvestre.

Suite et fin de l’octogone

Souvenez-vous, 2019 avait pourtant commencé sur des chapeaux de roue. Après quelques échauffourées l’an passé à Orly, Booba et Kaaris avaient finalement décidé de s’affronter sur « un octogone, sans règle, sans arbitre ». Un combat que Cyril Hanouna voulait arbitrer, et qui devait avoir lieu en France, puis en Tunisie, et finalement en Suisse… Un événement annulé par les autorités locales, avant que Kaaris lui-même retrouve la raison, et mette fin à 10 mois d’enfantillages et de fantasmes. Si vous pouvez toujours parier avec votre mamie sur le gagnant probable qu’aurait eu ce combat, pourquoi ne pas débattre plutôt sur les qualités artistiques de l’un et de l’autre ? Si certains estiment que Or noir, le premier album studio de Kaaris, est incontestablement le grand classique de cette décennie, d’autres affirment avec véhémence que Booba domine désormais (et de loin), la scène rap française. Qu’en pensez-vous ?

Aya Nakamura et Nagui

On aurait pu vous parler d’Aya Nakamura et Nikos, mais depuis que la chanteuse a mis un vent à l’animateur aux NRJ Music Awards en novembre, c’est de l’histoire ancienne. Ce qui n’est pas le cas avec Nagui, qu’Aya a rencontré sur le plateau du Téléthon le 6 décembre dernier, lors d’une séquence « polémique ». La chanteuse a eu le malheur de répondre à côté de la question de Nagui, qui lui suggérait d’inciter ses fans à faire des dons pour la recherche. A la place, la chanteuse a remercié ses fans, puis s’est emmêlé les pinceaux, avant de finalement passer le message, sous l’insistance du présentateur.

Le résultat ? « Gnagnagna Aya Nakamura est égocentrique… Gnagnagna c’est trop malaisant… Gnagnagna les jeunes c’est pas possible… » On retiendra que tout le monde peut se planter, et que même un grand présentateur comme Nagui peut manquer à sa responsabilité de partir à la rescousse de ses invités. La morale de l’histoire ? On est d’accord que Pookie est la meilleure chanson de l’année ? (oui c’est sorti en 2018, et alors ?)

13 Block « Fuck le 17 »

En novembre dernier, plus de six mois après la sortie de l’album BLO, un titre de 13 Block a suscité une vive polémique : Fuck le 17. Si jusque-là les paroles de ce titre n’avaient pas alerté, son clip, dans lequel le groupe se met en scène face à la police, a fait dégoupiller certains politiques. Laurent Nunez, par exemple, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, n’a pas caché son mécontentement.

Insulter et outrager les policiers est inadmissible. C’est une atteinte grave aux valeurs républicaines. Évidemment la Justice en sera saisie. Soutien total à ceux qui nous protègent et qui continueront à lutter contre les trafics. https://t.co/6JHNck9EgM — Laurent Nunez (@NunezLaurent) November 2, 2019

Par la suite, plusieurs concerts du groupe ont été annulés, à Chelles ou encore à Beauvais. « Nous ne pouvons tolérer que des groupes de musiques appellent à la violence contre les forces de l’ordre », estimait notamment Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France. Voici donc nos suggestions pour vos repas de fêtes, piochées parmi quelques sujets de philo au bac : « Les œuvres d’art sont-elles des réalités comme les autres ? », « L’artiste ne cherche-t-il qu’à divertir ? », « Etre libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle ? » Vous n’aurez plus de raisons de vous ennuyer.