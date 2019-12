Georges Brassens et Tino Rossi lors de l’émission TV «Formule 1», à Paris. — MEUROU/SIPA

Noël, Noël, Noël… On vous en parle, on vous en met plein les mirettes et on vous le chante. Avec des morceaux appris tout petit, des reprises originales, des cantiques religieux. Et en ce jour de Réveillon, les lecteurs et lectrices de 20 Minutes vous offrent leurs plus belles mélodies, accompagnées de beaux souvenirs. Voici la sélection de leurs chansons de Noël préférées.

Tino Rossi et son cultissime « Petit Papa Noël »

Il y a les classiques, celles qui nous ramènent en enfance comme Petit Papa Noël de Tino Rossi, citée par bon nombre de nos internautes comme Françoise. Elle est toujours dans le cœur d’Olga, lui rappelant « [s]es Noëls de gens pauvres mais riches en amour de [s]es parents ». Elle se souvient de la petite fille qu’elle était qui « regardait le ciel, derrière [s]es carreaux » persuadée d’avoir vu « le traîneau du Père Noël tiré par les rennes dont celui au nez rouge », le fameux Rudolph. « Quelques minutes ou l’on se dit que croire au père Noël, ce n’est quand même "que du bonheur" », raconte Patrick, aussi touché par cette « incontournable chanson qui fait briller les yeux des petits et des grands ». La voix de Tino Rossi enchante aussi Marie qui cite également les chansons Minuits Chrétiens et Trois anges venus ce soir, « sublimées par la merveilleuse voix de cet immense artiste ».

Depuis qu’il est père, la version d’Aldebert est devenue la préférée de Frédéric. « Ajouter de l’humour dans cette chanson si traditionnelle plaît aux petits et aux grands. Après tout, au-delà de la tradition, Noël est une fête et il faut s’amuser et rigoler », explique-t-il. Laurent nous a fait découvrir la version rock celtique de Petit Papa Noël signée Celkilt, « violon, cornemuse et batterie qui envoient, le morceau festif par excellence pour délirer en attendant le barbu et sa hotte ». Un autre morceau qui a ses fans inconditionnels, c’est Mon Beau Sapin. « Quelle que soit la période, je ne peux pas l’entendre sans pleurer depuis ma tendre enfance », nous confie Tony. Marie Claude ajoute, à cette collection de chansons bien connues, le titre Jésus est né en Provence.

« All I want for Christmas Is You », « Last Christmas »​...

Adeste Fideles, Il est né le divin enfant, Minuit, Chrétiens, Dans une étable obscure, Joseph est fin prêt pour la messe de ce soir avec cette liste de chants religieux. Jean-Christophe va aussi interpréter quelques cantiques comme Allez mon voisin et Les Anges dans nos campagnes mais à la sauce antillaise, « même si les paroles sont religieuses, la musique qui les accompagne prône la fête, le partage et la joie de vivre », écrit-il. Jean-Pierre, quant à lui, chantera Revelhatz-vos, mainadas (Réveillez-vous, fillettes), « un vieux cantique en gascon girondin sur l’air de "Divin Messie" ».

Deux titres ont ravi le cœur de Bernie : On a Christmas Day du grand Leadbelly, qui lui « arrache une larme » à chaque fois qu’il l’entend et Run Run Rudolph de Chuck Berry. On l’entend presque nous fredonner : « Cours, cours vite Rudolph pour m’apporter la guitare électrique que j’ai commandé au Père Noël ». Le duo Frank Sinatra & Cyndi Lauper sur Santa Claus Is Coming to Town est le chouchou de Sébastien. On a une pensée pour sa reprise par reprise par Michael Bublé et (oui oui) Mariah Carey. Le célèbre All I Want For Christmas For You de la diva est, bien sûr, dans les favoris, notamment de Julie. Fanny l’écoute aussi « tous les matins en partant pour le boulot » avec Hallelujah de Pentatonix et une autre chanson qu’adorent également Anthony et Christine, Last Christmas de Wham ! Laetitia rend d’ailleurs hommage au chanteur de ce groupe, George Michael, qui s’est éteint le 25 décembre 2016.

Un réveillon tout en rythme

Pour bien s’ambiancer ce soir, Pauline nous propose le titre et le clip du cultissime Jingle Bell Rock de Daryl Hall & John Oates « pour le côté humoristique et kitsch ». Pour Max, ce sera Je crois d’Yves Jamait. Alexandre nous embarque avec la Reine de la soul Aretha Franklin et son Joy to the World. Thomas, lui, s’est réconcilié avec la période de Noël qu’il détestait depuis la mort de son grand-père avec la compilation des chants de Noël repris par les Kids United.

Côté « esprit de Noël », Arnaud cite la chanson Christmas Light de Coldplay pour « sa diversité : calme au début, joyeux, rythmé et plein d’espoir à la fin ». Elisabeth lui préfère Noël c'est l'amour interprétée par Luis Mariano. On va faire simple comme Jean-Luc qui vous souhaite un Joyeux Noël avec Feliz Navidad de José Feliciano. Bon Réveillon !