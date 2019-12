Le public du festival Les Vieilles Charrues en 2014. — Gilles Durand / 20 Minutes

Le public sera plus que jamais au rendez-vous de l’édition 2020 des Vieilles Charrues. Moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie, « la totalité des billets » a été écoulée, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival de Carhaix, dans le Finistère. C’est « du jamais vu aux Charrues (….) C’est un nouveau succès historique », se sont-ils félicités.

🤯🙃❤️

Toutes les places sont parties en moins de 24 heures.

Des milliards de mercis, on vous promet une 29e édition inoubliable !

➡️ aucun billet disponible dans les FNAC, Leclerc...

➡️ les mails de confirmation peuvent mettre 48h à arriver, pensez à vérifier vos spams ! pic.twitter.com/xsPluOdDCu — Vieilles Charrues (@Charrues) December 19, 2019

Près de 7.000 bénévoles

« Merci à tous les festivaliers pour cette marque de confiance incroyable. Cela nous touche énormément et nous motive encore plus à imaginer chaque année un festival pas comme les autres », a souligné Jérôme Tréhorel, directeur général du festival, porté par 7.000 bénévoles. Les Vieilles Charrues « revendiquent leur statut d’évènement indépendant et 100 % associatif ». Selon les organisateurs, « une bourse d’échange entre particuliers sera mise en place à partir du 1er juillet ». Ils ont également mis en garde contre l’achat de billets au marché noir.

En octobre dernier, le festival, prévu du 16 au 19 juillet, avait vendu en moins de neuf minutes les 55.000 billets du concert de Céline Dion, programmé au premier jour de cette 29e édition qui, en 2019, a accueilli pendant quatre jours 270.000 spectateurs. Parmi les autres têtes d’affiche de cette édition 2020 figurent DJ Snake, Lenny Kravitz, Angèle ou encore Mika.