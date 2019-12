La chanteuse Mariah Carey interprète son tube de Noël « All I Want for Christmas Is You » à New York, en décembre 2017. — Brent N. Clarke/AP/SIPA

J-3 avant le Réveillon. Et le moment est venu de parler de LA CHOSE à laquelle il est difficile d’échapper tout au long des fêtes : les chants de Noël. Des morceaux originaux, des rééditions (coucou Mariah Carey), des best-of de compils. Elles sont partout et toujours partantes pour vous accompagner dans vos derniers achats et préparatifs ou simplement affalés dans votre canapé en attendant la fin des festivités.

Dorothée, Henri Salvador, Justin Bieber, Tino Rossi, Sia… En français, en anglais, en italien, en créole et même en karaoké, chacun a sa petite chouchoute. Ou va devoir se farcir celle que ses neveux et nièces ont apprise à l’école juste avant le grand départ en vacances. Et comme disait une grande dame à qui l’on doit My Heart Will Go On ou Pour que tu m’aimes encore : « la musique est une façon extraordinaire de s’exprimer », alors dites-nous quelle est votre chanson favorite de Noël ? On ne jugera pas, même les plus kitsch.

Alors, quelle est votre bande originale pour les fêtes de Noël ? Quel est le morceau qui selon vous traduit le mieux l’esprit de Noël ? Quelle est la chanson qui vous a réconcilié avec les chants de Noël ? Vos précieux témoignages serviront à vous concocter une chouette playlist et un article bien rythmé. Parlez-nous votre coup de cœur musical en remplissant le formulaire en bas de l’article. (We wish you a Merry Christmas)