Le chanteur Alain Barrière est mort à l'âge de 84 ans. — T.F.1-COLLECTIONS/T.F.1-HAROT/SIPA

Alain Barrière est mort mercredi soir à Carnac dans le Morbihan, des suites d’un arrêt cardiaque. Le chanteur avait dû renoncer à la scène en 2011 après deux AVC. Depuis, affaibli, il luttait contre la maladie.

Servi par une voix charmeuse aux résonances profondes et un sourire à la Cary Grant, il interpréta des chansons aux mélodies agréables, mélanges de poésie aux mots simples et de révolte romantique, fredonnées, pour quelques-unes, de génération en génération.

Promu vedette en 1964 après Ma vie, une complainte tourmentée qui reste son titre le plus célèbre, le chanteur populaire connaît rapidement un passage à vide et tentera jusqu’à la fin des années 1980 plusieurs retours. Après des exils successifs aux Etats-Unis et au Canada, il n’était revenu définitivement en France que dans les années 1990, où il avait tenté de se relancer.

Pour rendre hommage à Alain Barrière, nous faisons appel à vous. Anecdotes, chansons préférées, souvenirs… Faites-nous part de votre émotion et de votre relation avec l’interprète de Ma vie. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.