L'interview WTF* d'Ary Abittan

Il nous a raconté une partie de son histoire. A l’occasion de la sortie de son spectacle My story sur Prime Video le 15 décembre, Ary Abittan a répondu aux questions WTF de l’interview du même nom.

Et, s’il a d’abord déclaré ne pas avoir de secrets à nous dévoiler, il en a finalement lâché plusieurs. Le plus étonnant ? L’humoriste n’a « vu aucun Star Wars » de sa vie. Pourquoi ? Parce que c’est « de la science-fiction », alors que lui préfère la comédie, et connaît « tous les films de De Funès, tous les films de Pierre Richard ».

Il nous a aussi confié ses programmes télé inavouables, qui lui rappellent ses dimanches d’enfance, ainsi qu’un dernier petit secret sur Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?