Asia Argento au Festival de Cannes, le 19 mai 2018. — Loic VENANCE / AFP

Jamais, depuis sa création en 1994, le Festival international du film fantastique de Gérardmer ( Vosges) n’avait eu un jury longs-métrages présidé par une femme. La 27e édition qui se tiendra du 29 janvier au 2 février 2020 remédiera à cela puisque le président du jury sera une présidente : Asia Argento.

L’actrice, scénariste et réalisatrice italienne de 44 ans a largement contribué au cinéma de genre. En tant que comédienne, elle a joué dans plusieurs films de son père Dario Argento​ (Trauma, Le syndrome de Stendhal, Le fantôme de l’Opéra, La troisième mère, Dracula 3D), mais aussi de Lamberto Bava (Démons 2), Michele Soavi (Sanctuaire) ou George Romero (Land of the Dead).

Asia Argento avait été membre du jury du Festival de Gérardmer en 1999, qui était présidé par le réalisateur américain John Landis et avait primé Cube de Vincenzo Natali.

Un hommage au fantastique à la française

La liste des films en compétition n’a pas encore été dévoilée. Le festival vosgien a cependant annoncé ce mardi qu’il rendrait hommage au cinéma fantastique français des trente dernières années. Un grand nombre de réalisateurs et réalisatrices viendront présenter leurs films projetés dans le cadre de cette rétrospective. Parmi elles et eux, Marc Caro (La cité des enfants perdus), Christophe Gans (Le pacte des loups), Marina de Van (Dans ma peau), Alexandre Aja (Haute tension), Alexandre Bustillo et Julien Maury (A l’intérieur), Hélène Cattet et Bruno Forzani (Amer), Olivier Assayas (Personal Shopper) ou encore le Belge Fabrice du Welz (Alleluia).

Ces convives seront toutes et tous au rendez-vous d’une soirée hommage organisée le samedi 1er février. Le même jour aura lieu une conférence ouverte au public sur le thème « Le fantastique français en quête de l’imaginal ».