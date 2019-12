La chanteuse Lizzo en Californie le 6 décembre 2019. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Elle est toute à la fois une ex-flûtiste classique reconvertie en rappeuse et la nouvelle porte-parole des femmes rondes. Alors que Greta Grunberg a été sacrée personnalité de l’année, l’Américaine Melissa Viviane Jefferson, alias Lizzo, a été désignée ce mercredi par le magazine Time « Artiste de l’année » 2019

Repérée par Prince en 2014 qui l’invite sur Plectrum Electrum, et deux albums passés inaperçus en France, elle s’est imposée sur les platines avec Cuz I Love You, son troisième album solo. Avec sa voix à la Amy Winehouse et son attitude à la Missy Elliott, son modèle, Lizzo se positionne avec Billie Eilish comme une grande favorite des prochains Grammy Awards.